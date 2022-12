Mediterraneo: la Libia respinge la delimitazione dei confini marittimi dell’Egitto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delimitazione dei confini marittimi occidentali da parte dell’Egitto è stata invece accolta con favore dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias. "Grecia ed Egitto hanno un coordinamento continuo e forte su questioni relative alla stabilità e alla sicurezza nel Mediterraneo orientale", ha detto Dendias, dopo un incontro con l’omologo della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, ieri ad Atene. Dendias ha descritto l'accordo dell'agosto 2020, raggiunto da Grecia ed Egitto sulle zone economiche esclusive, come "un accordo esemplare concluso nel quadro del diritto internazionale e del diritto del mare". Questo, ha continuato, "contribuisce alla stabilità e alla sicurezza nella nostra regione, contrariamente ai memorandum d'intesa nulli firmati tra l'amministrazione di Tripoli e la Turchia", ha aggiunto il capo della diplomazia di Atene. Priva di un valore legale sul piano internazionale, la mossa di Al Sisi ha un significato geopolitico di supremazia nel Mediterraneo orientale come snodo nevralgico dell’energia, e frena, temporaneamente, il riavvicinamento tra Egitto e Turchia, che, a sua volta, rivendica il proprio ruolo, in prima istanza energetico. (Res)