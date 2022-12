Lazio 2023: Fazzone (FI), fare diventare elezioni una "Roma due" è pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare diventare le elezioni regionali del Lazio "una Roma due come alle comunali può essere pericoloso e noi non vogliamo questo, perché i cittadini ci chiedono una classe dirigente di centrodestra che possa riorganizzare questa Regione in tutti i settori". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia del Lazio, Claudio Fazzone, nel corso dell'inaugurazione della campagna elettorale del Lazio. "Dobbiamo lavorare in questa battaglia, una battaglia importante. La legge elettorale è diversa" rispetto a alle politiche, "e cinque anni fa si è visto. Come liste abbiamo vinto, come presidente abbiamo perso, e dobbiamo stare molto attenti", ha concluso Fazzone. (Rer)