Qatar: Calderoli a sinistra, li avete eletti e ora ne rispondete per scandalo corruzione

- "Li hanno candidati, li hanno eletti e oggi ne stanno rispondendo". Lo ha affermato Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, rivolgendosi al centrosinistra in merito allo scandalo corruzione a Bruxelles. Il ministro ha parlato nel corso della seconda giornata dell’iniziativa organizzata a Roma in occasione del decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Quanto al fatto che alcuni partiti abbiano deciso di dichiararsi parte lesa rispetto ha questo scandalo, Calderoli ha tagliato corto: "Col cavolo!". (Rin)