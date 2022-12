Lazio 2023: Fazzone (FI), noi qui non abbiamo mai espresso presidente, non è corretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna chiarire "perché il Lazio è l'unica regione che non ha mai potuto esprimere un presidente di regione di Forza Italia. Forse c'è qualcuno che ritiene che non ci sia una classe dirigente all'altezza, ma non è così. Ci vuole una politica che sappia valorizzare una classe dirigente. Quando si devono fare le scelte lo si deve fare all'interno di quelle persone che ci hanno messo la faccia". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia del Lazio, Claudio Fazzone, nel corso dell'inaugurazione della campagna elettorale del Lazio. "Bisogna iniziare a fare capire - ha aggiunto il coordinatore di Forza Italia del Lazio - a chi prende decisioni per intera Regione senza consultare la classe dirigente di quei territori che così non si fa. La politica è la valorizzazione delle persone che ci mettono la faccia, che credono nel programma del partito e che nutrono l'ambizione di crescere nel partito. Se poi si vedono scavalcate da persone che nel partito non si sono mai viste e che vanno solo perché sono amiche di qualcuno. Questa non è una cosa seria, bisogna dare l'idea ai giovani che se si dimostrano qualità e capacità c'è una strada assicurata, altrimenti non si va avanti", ha concluso Fazzone.(Rer)