Usa: Goldman Sachs si prepara a licenziare migliaia di dipendenti

- La banca d’affari statunitense Goldman Sachs si sta preparando ad annunciare il licenziamento di diverse migliaia di dipendenti, a causa di una performance inferiore alle aspettative nel 2022, dovuta alla crisi economica, alla guerra in Ucraina e al rialzo dei tassi di interesse. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la banca effettuerà dei tagli al personale nel 2023, ma che avrà comunque un numero di dipendenti maggiore rispetto a prima della pandemia di Covid-19. Allo stato attuale, Goldman Sachs ha una forza lavoro di circa 49 mila persone. Tra le misure in corso di valutazione, inoltre, ci sarebbe anche il taglio (o la sospensione) dei bonus annuali per i dipendenti con una produttività inferiore alle aspettative. (Was)