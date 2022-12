Mihajlovic: Tajani dedica applauso, "un grande campione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio dedicare un applauso a un grande combattente, un grande campione che è morto oggi pomeriggio. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso dell'inaugurazione della campagna elettorale per il Lazio. "Nella vita servono esempi, non devono essere politici. Sinisa Mihajlovic è stato un grande giocatore e un grande campione, ma anche qualcuno che ha combattuto per tutta la vita contro il male, ha vinto e poi ha perso. Ha dimostrato che quando si crede in qualche cosa bisogna combattere. Sembra strano che in una sede politica si ricordi una persona che non fa parte della politica, ma una forza politica deve indicare ai giovani dei buoni esempi. Quando ci sono dei grandi personaggi è bene che i giovani li guardino e li seguano", ha concluso Tajani. (Rer)