- Sull’Autonomia "mi spiace, ancora una volta, aver trovato in commissione quella supponenza della sinistra che deve fare la lezioni, non lo sopporto più". Lo ha affermato Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, nel corso della seconda giornata dell’iniziativa organizzata a Roma in occasione del decennale della nascita di Fratelli d’Italia. (Rin)