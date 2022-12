Riforme: Ciriani, modello francese si avvicina di più a caratteristiche Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Non penso si debba importare il complesso di un modello istituzionale da altri Paesi, ma fare un 'vestito su misura' della democrazia italiana. Ma personalmente penso che il sistema francese, il semi presidenzialismo, si avvicini di più alle caratteristiche del Paese". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo nel corso della seconda giornata dell’iniziativa organizzata a Roma in occasione del decennale della nascita di Fratelli d’Italia. "Non sono chiuso al dibattito, ma bisogna discuterne in maniera fattiva", ha aggiunto ribadendo la necessità di "una democrazia che possa decidere". Di certo "vogliamo fare queste riforme con le opposizioni, ma non si venga a dire che dobbiamo rimanere fermi", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)