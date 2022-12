Venezia: presentati progetti per status Capitale mondiale della sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Sono stati presentati oggi i progetti previsti per i prossimi mesi per raggiungere lo status di "Venezia Capitale mondiale della sostenibilità". Tra di essi compare anche il progetto di un nuovo campus, Venezia Città Campus, pensato con l'obiettivo di accrescere l'offerta formativa e i servizi. "L'obiettivo di questo progetto, affidato alla comunità delle università cittadine e al Comune di Venezia - ha spiegato il presidente della Fondazione, Renato Brunetta - è quello di portare in città il cosiddetto modello Boston: dotare Venezia di un capitale umano di qualità e alta formazione composto da docenti, studenti, ricercatori e lavoratori che arriveranno da tutto il mondo per stabilirsi in città". E oltre a questo anche il progetto della "Biennale della Sostenibilità, che si terrà nel 2023 e sarà affiancata a quella già in programma dell'Architettura. Sarà il primo grande messaggio che la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità darà al mondo" ha spiegato il presidente. La Fondazione "dovrà essere una calamita dello sviluppo economico a favore della sostenibilità. La nostra mission deve diventare la dimostrazione, non a parole ma con fatti concreti, di come Venezia si è fatta forza partendo dalle difficoltà per vincere le proprie sfide in anticipo rispetto ad altre città che stanno attraversando problemi simili come l'innalzamento delle maree e l'attivazione del Mose, oppure l'inquinamento di Porto Marghera: questi sono tecnologia e modelli che possiamo esportare. È ormai chiaro a tutti che la sfida per la sostenibilità si vince con la scienza e la tecnologia. E Venezia in questo senso ha tutte carte in regola per essere la capitale mondiale" ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. (Rev)