Ucraina: Scholz, non permettiamo che il filo con la Russia si spezzi

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato di non poter prevedere quando la guerra in Ucraina finirà e ha sottolineato l'importanza di mantenere “il filo dei colloqui con la Russia”. Intervistato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il capo del governo federale ha affermato: “È importante che, nonostante le grandi divergenze di opinione, non permettiamo che il filo dei colloqui con la Russia si spezzi. Se non parliamo, la Russia avrà ancora meno probabilità di porre fine alla guerra”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco ha aggiunto “Il nostro obiettivo è che la Russia metta fine alla sua guerra di aggressione e che l'Ucraina difenda la sua integrità. Per questo sarà necessario parlare”. Tuttavia, ha sottolineato Scholz, “resta da vedere se ciò avverrà per telefono, videoconferenza o a un lungo tavolo”. Il riferimento è al mobile intorno al quale il presidente russo, Vladimir Putin, ha tenuto gli ultimi colloqui con diversi capi di Stato e di governo che ha incontrato al Cremlino prima che ordinasse alle sue truppe di invadere l'Ucraina. Per Scholz, “a lungo termine, una cosa è chiara: una volta che questa guerra sarà finita e avremo a che fare con una Russia diversa che è in grado di fare la pace, potremmo essere vivere di nuovo insieme a un certo punto. Tuttavia, quel tempo non è adesso”. (Geb)