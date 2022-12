Sud Sudan: Usa, Ue, Norvegia e Regno Unito esprimono preoccupazione per violenze nell’Alto Nilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Norvegia, Regno Unito e Unione europea hanno espresso la loro “profonda preoccupazione” per la spirale di violenza nella regione dell’Alto Nilo, in particolare a Jonglei, nel Sud Sudan, dove sono stati segnalati decine di civili uccisi e circa 50.000 sfollati. In una dichiarazione congiunta, diramata dal dipartimento di Stato Usa, i tre Paesi e l’Ue sottolineato che le notizie “di uccisioni, case e mezzi di sussistenza bruciati e distrutti e violenze sessuali e di genere, anche contro i minori, sono orribili e non possono essere ignorati”. “L'impatto di questa violenza su una situazione umanitaria già disastrosa sta ulteriormente devastando le comunità vulnerabili e il loro accesso ai servizi sanitari e educativi”, si legge nella dichiarazione. “È chiaro che i leader di transizione del Sud Sudan hanno una parte di responsabilità per l’aumento delle violenze e la responsabilità primaria di porvi fine. La Troika (Usa, Norvegia e Regno Unito) e l'Ue chiedono urgentemente ai leader di transizione del Sud Sudan di agire ora per porre fine alla violenza e proteggere i civili”, si legge nella nota congiunta. “Chiediamo a tutte le autorità sud sudanesi di consentire e facilitare l'accesso sicuro e la fornitura di assistenza umanitaria allo stato dell'Alto Nilo e di Jonglei, nonché in altre aree di conflitto nel paese e agli oltre 9,4 milioni di persone bisognose di aiuti in tutto il Sud Sudan”, precisa la dichiarazione. “Chiediamo a tutte le parti di rispettare le condizioni stabilite nell'Accordo di pace rivitalizzato del 2018. Ogni parametro di attuazione mancato mette ulteriormente in discussione l'impegno politico dei leader del Sud Sudan di porre fine al periodo di transizione in due anni. L'inazione ora porterà alla perdita di vite più innocenti del Sud Sudan e a una situazione umanitaria che continua a peggiorare di mese in mese. Una pace duratura a livello nazionale è l'unico modo per affrontare la spaventosa situazione umanitaria e dei diritti umani del Sud Sudan”, conclude la dichiarazione.(Was)