Ucraina: Scholz a Putin, fermi la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito il suo appello al presidente russo, Vladimir Putin, affinché fermi la guerra che ha mosso contro l'Ucraina. Intervistato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il capo del governo federale ha ricordato che la Germania è “uno dei più forti sostenitori dell'Ucraina”a cui fornisce “armi moderne”, come gli obici semoventi Pzh 2000, lanciarazzi multipli, mezzi corazzati antiaerei Gepard o il sistema di difesa aerea Iris-T “all'avanguardia”. In tutto questo, ha sottolineato Scholz, “seguiamo tre principi chiari: in primo luogo, sosteniamo l'Ucraina al meglio delle nostre capacità. In secondo luogo, impediamo uno scontro diretto tra Nato e Russia”. In terzo luogo, la Germania non assume iniziative autonome negli aiuti militari all'ex repubblica sovietica. Per il cancelliere, “questo è il punto di riferimento per la nostra politica risoluta e allo stesso tempo equilibrata e si applicherà anche il prossimo anno”. In questo modo, il capo del governo federale ha di nuovo motivato il suo rifiuto alle richieste che l'Ucraina ha avanzato alla Germania per la fornitura di carri armati Leopard 2. (segue) (Geb)