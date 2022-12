Ucraina: Scholz a Putin, fermi la guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Scholz ha avvertito che “il pericolo di un'ulteriore escalation della guerra è grande” e, “per il momento”, è stato raggiunto “un punto fermo” contro l'impiego delle armi nucleari. Al riguardo, Scholz ha osservato come sia stato “importante” che anche il presidente cinese Xi Jinpig abbia adottato questa posizione durante la sua visita a Pechino e che gli Stati del G20 l'abbiano confermata al vertice di Bali. Tuttavia, “ciò non ha impedito a Putin di continuare la guerra con implacabile brutalità nei suoi attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina”, commettendo “una chiara violazione del diritto internazionale”. Scholz ha aggiunto di aver “chiarito il punto” con Putin durante un colloquio telefonico e ha sottolineato come “la Russia deve rendersi conto che non si può andare avanti così”. Putin “deve porre fine alla guerra, ritirare le truppe” dall'Ucraina e creare così “un'opportunità di comprensione reciproca”. (Geb)