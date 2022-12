Perù: proteste anti governative, Boluarde invita leader religiosi ad accompagnare il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha convocato i capi delle principali religioni per aprire, al fianco delle istituzioni, tavoli di dialogo utili a sedare le dure proteste portate avanti dai sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo, causa sin qui di almeno venti morti. "Informo che ho convocato i leader della chiesa Cattolica, cristiana ed evangelica per aprire un tavolo di dialogo in ciascuna delle regioni" toccate dalla protesta, ha detto Boluarte ai media locali. "Con l'appoggio dei governatori che abbiamo già convocato useremo questi spazi per chiamare le persone che guidano queste manifestazioni, ascoltare le loro richieste e dare una volta per tutte risposte", ha aggiunto. Boluarte ha comunque condannato "energicamente gli atti vandalici che alcuni elementi radicali, sfruttando la buona volontà del popolo che usa il diritto alla mobilitazione, usano per attentare contro la polizia, i militari, i civili, le istituzioni pubbliche e private così come contro l'economia domestica". (segue) (Brb)