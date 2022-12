Perù: proteste anti governative, Boluarde invita leader religiosi ad accompagnare il dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente che nove giorni fa prendeva il posto di Castillo, oggi agli arresti con l'accusa di "cospirazione", ha ricordato che il governo in funzione "continua a raccogliere le richieste dei milioni di peruviani e peruviane che sono scesi legittimamente in piazza a far sentire le loro voci, le stesse che continuiamo ad appoggiare certificando che la Polizia e le Forze Armate hanno istruzioni chiare pere salvaguardare i diritti umani dei manifestanti". Boluarte ha quindi lanciato un nuovo invito "alla calma. Pensiamo alle nostre famiglie, ai nostri figli a tutti i peruviani e le peruviane che hanno bisogno di vivere in pace e continuare a lavorare, muovendo l'economia e accudendo la casa per poter andare avanti". (segue) (Brb)