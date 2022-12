Perù: proteste anti governative, Boluarde invita leader religiosi ad accompagnare il dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo ripetuti appelli al dialogo e interventi delle forze di sicurezza circoscritti ai punti più caldi del Paese, il governo ha deciso 30 giorni di Stato di emergenza su tutto il territorio, con coprifuoco in 15 delle 21 regioni. I sostenitori di Castillo, l'ex maestro rurale bandiera della parte più combattiva della sinistra peruviana, chiedono la scarcerazione del loro leader, un passo indietro di Boluarte ed elezioni anticipate. In queste ore il Congresso (l'organo legislativo monocamerale peruviano) sta in queste ore discutendo riforme per anticipare da luglio 2026 a dicembre 2023 le elezioni generali, accorciando il mandato del presidente. L'auspicio dell'esecutivo è quello di poter restituire legittimità alle istituzioni a partire dal Parlamento, molto frammentato e nel mirino delle critiche per l'elevato numero di inchieste di corruzione che gravano su diversi deputati. (Brb)