Lazio 2023: Berlusconi (FI), elezioni sfida importante, a Regione serve governo all'altezza

21 luglio 2021

- Per la campagna elettorale per le elezioni regionali del Lazio "so che vi state preparando con candidature di assoluto rilievo, con un programma di grande qualità e un dialogo costante con le categorie produttive". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una telefonata nel corso dell'inaugurazione della campagna elettorale per le regionali del Lazio. "Del resto - ha aggiunto Berlusconi - la vostra Regione ha davvero bisogno di una svolta, merita un governo all'altezza della vostra Regione che ospita la Capitale di Italia e tante altre bellezze, tante realtà di ricerca tecnologica e produttiva e anche tanta agricoltura di qualità. Daremo il nostro contribuito con un programma concreto e incisivo. Io credo davvero che la classe dirigente di Forza Italia darà un contributo fondamentale per il governo della vostra Regione. Abbiamo all'interno del nostro movimento individualità di valore e competenza", ha concluso Berlusconi (Rer)