Lazio 2023: Berlusconi (FI), partito essenziale per coalizione centrodestra

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Forza Italia "nel Lazio come a livello nazionale costituisce una parte essenziale per l'alleanza di centrodestra. Un'alleanza a cui abbiamo dato vita noi 28 anni fa, un'alleanza a cui gli elettori hanno affidato il compito di guidare il Paese e alcune delle regioni più importanti". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una telefonata nel corso dell'inaugurazione della campagna elettorale per le regionali del Lazio. "Un'alleanza plurale ma unità, nella quale noi rappresentiamo il centro liberale cristiano garantista europeista e occidentale", ha concluso Berlusconi. (Rer)