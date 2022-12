Cina: Scholz, non penso al disaccoppiamento internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito il proprio rifiuto del disaccoppiamento internazionale della Cina. “Non ci penso molto”, ha affermato il capo del governo federale durante un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Scholz ha poi sottolineato che “la deglobalizzazione e la restrizione volontaria a pochi partner commerciali non sono una buona ricetta per il futuro del mondo”. Inoltre, “nonostante tutte le critiche, la globalizzazione ha garantito maggiore prosperità e migliori prospettive di vita a miliardi di persone in tutto il mondo”. Per il cancelliere, “l'errore è stato più che aziende e Stati hanno fatto troppo affidamento sui singoli Paesi”. Pertanto, “la risposta deve essere diversificare e quindi ridurre le dipendenze” nelle catene di fornitura, nei mercati di esportazione, nelle materie prime. Secondo Scholz, ciò influenzerà le reazioni economiche della Germania per le aziende tedesche significa che “non saranno più in grado di offrire alcuni prodotti a un prezzo altrettanto basso”. Il cancelliere ha, infine, affermato che il suo Paese necessita di “un strategia attiva per le materie prime”.Sembrano piani a lungo termine.(Geb)