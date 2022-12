Grecia-Vaticano: sottosegretario Bergonzoni, da Papa Francesco grande sensibilità su donazione frammenti Partenone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Cultura, Lucia Bergonzoni, ha sottolineato in una nota la “grande sensibilità” mostrata da Papa Francesco nel donare alla Grecia i tre frammenti del Partenone custoditi in Vaticano. “Da Papa Francesco grande sensibilità. Apprendo con gioia la notizia resa nota dalla Sala Stampa Vaticana circa la decisione del Santo Padre di donare all'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia i tre frammenti del Partenone custoditi in Vaticano”, ha affermato in una nota Bergonzoni. “Tra i diversi temi affrontati, i frammenti – ricorda Borgonzoni – erano stati al centro del colloquio avuto lo scorso marzo con il cardinale Gianfranco Ravasi, che aveva dimostrato grande attenzione per l'argomento. Mi auguro che altri Stati possano presto seguire l'esempio dell'Italia e del Vaticano”.(Res)