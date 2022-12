© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo sciopero, programmato per oggi, l'Atac rende nota la situazione alle ore 20. "Metro A-B/B1: proseguono servizio con possibile riduzione di corse; Metro C: regolare; Ferrovia Termini-Centocelle: prosegue servizio con possibile riduzione di corse". La rete di superficie, invece, registra possibili riduzioni o soppressioni di corse. (Rer)