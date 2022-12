Governo: Berlusconi, Forza Italia ha ottenuto risultati importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Forza Italia, in questo governo "abbiamo ottenuto risultati importanti: per esempio, un primo aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli ultrasettantacinquenni. Abbiamo ottenuto la proroga del superbonus per l’edilizia al 31 dicembre. Sappiamo bene che questo è un governo di coalizione, fatto di forze diverse. Tuttavia, non rinunciamo certo ai temi per i quali abbiamo avuto il voto degli italiani, a cominciare da un forte alleggerimento del carico fiscale. Non rinunciamo ad una riforma della giustizia che sia veramente garantista e del resto il ministro Nordio mi sembra deciso davvero a realizzare". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al Tg5.(Rin)