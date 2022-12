Panama: inflazione cresce 0,1 per cento su mese a novembre, ma cala 1,5 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) a Panama è cresciuto a novembre 2022 dello 0,1 per cento su mese. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Inec) segnalando che su anno l'inflazione è calata dell'1,5 per cento. L'inflazione accumulata nei primi undici mesi dell'anno raggiunge il 2,9 per cento. Aumenti dei prezzi a novembre sono stati registrati nel gruppo trasporti (0,4 per cento), ristoranti e hotel (0,3), alimentari, bevande analcoliche (0,2), tempo libero e cultura (0,2 per), bevande alcoliche e tabacchi (0,1) merci varie e servizi (0,1). Di contro hanno registrato cali i gruppi salute (-0,4 per cento), abbigliamento e calzature (-0,1), gruppo casa, acqua, luce e gas (-0,1) e comunicazioni (-0,1). (Mec)