Qatar: Berlusconi, rimango un garantista, altra cosa è la valutazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Nonostante tutto quello che mi hanno fatto subire, rimango e rimarrò sempre un garantista. Altra cosa è la valutazione politica: sponsorizzare un Paese, come il Qatar, accusato di violare i diritti umani e che ha legami ambigui anche con l'Iran, questa cosa è grave dal punto di vista morale e politico". Lo ha affermato in merito al cosiddetto "Qatargate" il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al Tg5. (Rin)