Ue-Usa: Scholz, nessuno può essere interessato a una guerra commerciale

- A una guerra commerciale tra Ue e Stati Uniti, “nessuno può essere interessato”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Il capo del governo federale ha aggiunto che la legge per la riduzione dell'inflazione e altre normative statunitensi perseguono “inizialmente gli obiettivi giusti, come gli investimenti nella protezione del clima”. Tuttavia, ha sottolineato Scholz, alcune di queste norme contengono “restrizioni che noi, in qualità di stretto partner degli Stati Uniti, non possiamo accettare, come l'obbligo di produrre negli Stati Uniti”. Il cancelliere ha proseguito: “Ecco perché ne stiamo parlando con il governo degli Stati Uniti in modo da poter continuare ad avere buone relazioni commerciali”. Scholz ha poi descritto il presidente degli Usa, Joe Biden, come “un politico molto esperto e astuto”, le cui decisioni in politica estera e di sicurezza sono “molto equilibrate e ben calcolate”. Il cancelliere ha evidenziato come il titolare della Casa Bianca “pensa che nel 21mo secolo la coesione sociale sia qualcosa che noi ricchi Paesi occidentali dobbiamo rivalutare”. Scholz ha, infine, affermato: “La vedo allo stesso modo”. (Geb)