Roma: Corbucci (Pd), ok dell’Assemblea capitolina al regolamento su gestione patrimonio pubblico

- Il superamento della delibera 140 del 2015 e di una normativa vecchia di 40 anni è finalmente realtà. Oggi, infatti, dopo diverse sedute di consiglio abbiamo approvato in Assemblea capitolina il nuovo Regolamento per la gestione del patrimonio indisponibile di Roma Capitale che segna uno spartiacque fondamentale per la città. Così in un comunicato Riccardo Corbucci, presidente della commissione Roma Capitale. "La gestione del patrimonio capitolino da oggi in poi punterà alla sua valorizzazione attraverso la cittadinanza attiva e soprattutto andrà nella direzione di un forte decentramento con il massimo coinvolgimento dei Municipi, per uno sviluppo sociale e una trasformazione urbana che segue il modello della città dei 15", prosegue. (segue) (Com)