Roma: Corbucci (Pd), ok dell’Assemblea capitolina al regolamento su gestione patrimonio pubblico (2)

- "Possiamo dire addio al bando come unico strumento per assegnare un bene o un locale del Comune perché il nuovo regolamento prevede diverse modalità di assegnazione: dall’istanza di parte prevedendo un progetto di attività utile al territorio, alla co-progettazione, dai bandi pubblici nei quali avranno la priorità le realtà under 35 ai patti di collaborazione. La delibera predispone inoltre due nuovi istituti: il comitato tecnico e il forum. Il primo, composto da vari organismi, come i dipartimenti capitolini competenti, i Municipi e una serie di altre realtà amministrative, verificherà la coerenza tra l’attività svolta e la concessione rilasciata. Il secondo, invece, sarà un meccanismo di consultazione e trasparenza utile per decidere cosa fare dei beni inutilizzati, al quale parteciperanno anche gli assessorati, i cittadini e le associazioni. È stata prevista anche la norma transitoria per tutelare fino al 31 dicembre 2024 le realtà associative che già si trovano in questi locali. Grazie al grande lavoro di squadra tra Assessorato al Patrimonio, consiglieri e uffici competenti abbiamo fatto un altro passo avanti verso la costruzione di una città vicina alle persone attraverso un patrimonio pubblico aperto e trasparente", conclude il consigliere capitolino del Pd. (Com)