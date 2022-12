Lazio 2023: Tajani, Roma deve avere poteri speciali, occorre riforma costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una campagna elettorale "che dovrà vederci presenti in tutti i Comuni, ma dovremo puntare molto sulla città di Roma. La Capitale deve avere poteri speciali, non può avere gli stessi poteri che ha un piccolo Comune. Ecco perché dobbiamo avviare una riforma costituzionale che dia più poteri legislativi a Roma come succede a Washington, a Parigi e a Berlino. Ecco perché anche l'autonomia di cui si parla deve guardare con grande attenzione non solo da nord a sud, ma anche alla Capitale". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente di Forza Italia , Antonio Tajani, di Forza Italia, a margine dell'inaugurazione della campagna elettorale per il Lazio.(Rer)