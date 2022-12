Lazio 2023: Tajani, per candidato aspettiamo terna da Fd'I, poi decideremo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la candidatura alle elezioni regionali del Lazio, "Aspettiamo una terna da Fratelli d'Italia e poi decideremo insieme chi sarà il miglior candidato". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, di Forza Italia, a margine dell'inaugurazione della campagna elettorale per il Lazio. "Intanto raccogliamo consensi attorno al simbolo di Forza Italia che rappresenta il Partito popolare europeo nel nostro Paese, una grande forza di governo, vogliamo far conoscere ai cittadini di Roma e del Lazio come stiamo governando nell'interesse, soprattutto, delle categorie più deboli e delle categorie produttive. Vogliamo vincere le elezioni, cercheremo di trovare il miglior candidato possibile, aspettiamo la terna che ci presenterà Fratelli d'Italia e poi decideremo", ha concluso Tajani. (Rer)