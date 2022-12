Riforme: Nordio, non è eretico mutare Costituzione, oggi incompatibile con sistema giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è nulla di eretico o blasfemo nel voler mutare la Costituzione" perché "come tutte le cose umane, le Costituzioni nascono, vivono e muoiono". A dirlo il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della seconda giornata dell’iniziativa organizzata a Roma in occasione del decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Le Costituzioni "si possono cambiare senza essere irriverenti o blasfemi verso i nostri grandi padri costituenti", ha aggiunto Nordio, ricordando che oggi la Carta "è incompatibile con il nostro sistema giudiziario”.(Rin)