Montenegro: presidente Djukanovic firma legge su mandato del governo

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha annunciato di aver firmato gli emendamenti alla legge sull'assegnazione del mandato del governo, che il Parlamento di Podgorica aveva adottato per la seconda volta il 12 dicembre. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Djukanovic ha dichiarato che, malgrado le proteste che lui "rispetta molto", ha preso la decisione di firmare il decreto sulla promulgazione della legge. Ha comunque sottolineato che non parteciperà "alla violazione della Costituzione". "Rispetterò la Costituzione", ha dichiarato il presidente montenegrino, ribadendo che "indipendentemente dal fatto che la maggioranza parlamentare abbia agito in modo incostituzionale, io non mi unirò a coloro che distruggono la Costituzione". Djukanovic ha quindi annunciato che non inviterà i rappresentanti parlamentari a un nuovo giro di consultazioni, né inviterà il titolare del mandato. "La responsabilità per l'attuazione di questa legge sarà a carico di coloro che l'hanno adottata", ha sottolineato. (Seb)