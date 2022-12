Portogallo: ambasciata celebra Giornata Spazio con webinar su collaborazione nell'industria aerospaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seconda edizione della Giornata nazionale dello Spazio, circa 250 persone hanno partecipato al webinar organizzato dall'ambasciata d'Italia a Lisbona con l'obiettivo di approfondire il tema "Il settore aerospaziale come motore di sviluppo economico: opportunità di collaborazione tra Italia e Portogallo". Come ricordato in apertura dall'ambasciatore, Carlo Formosa, l'istituzione di una giornata dello Spazio consente di valorizzare appieno l'eccellenza dell'industria italiana in questo ambito e la crescente qualità della nostra collaborazione con il Portogallo, paese che ha conosciuto negli ultimi anni un progressivo sviluppo del settore aerospaziale grazie a una manodopera altamente qualificata, a un investment climate particolarmente favorevole e alla presenza di un cluster da 1,7 miliardi di fatturato annuo. Su questi temi si sono confrontati relatori di primissimo piano tra cui l'amministratore esecutivo dell'Agenzia per gli Investimenti e il Commercio Estero del Portogallo (Aicep), il direttore generale di Cotec Portugal, la presidente del distretto industriale del Piemonte Fulvia Quagliotti e l'amministratrice delegata di Neuraspace, Chiara Manfletti, ex Presidente dell'Agenzia Spaziale Portoghese. Il dibattito ha evidenziato come la New Space Economy apra le porte dell'industria aerospaziale – tradizionale appannaggio di investimenti pubblici e grandi gruppi – alle piccole e medie imprese, che costituiscono la matrice comune del tessuto produttivo dei due Paesi, costituendo così un ottimo terreno di collaborazione tra i nostri sistemi imprenditoriali. (Spm)