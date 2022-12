Viabilità: Anas, da 19 a 22 dicembre chiusa ss36 "del Lago di Como e dello Spluga" per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato gli interventi di manutenzione per il ripristino del danno sulla volta della galleria Luzzeno, al km 61,270 della statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", nel tratto compreso tra Bellano e Abbadia Lariana (Lc). Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, la statale 36 sarà chiusa al traffico in direzione sud/Milano da lunedì 19 a giovedì 22 dicembre nella sola fascia oraria notturna dalle 22 alle 6. Durante la chiusura del tratto la circolazione sarà indirizzata in uscita a Bellano con prosecuzione sulla ss754 e sp72 fino al rientro sulla ss36 ad Abbadia Lariana. (Com)