Mihajlovic: Lupi, grande come uomo e come sportivo, un esempio per tutti

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Sinisa Mihajlovic "è stato un grande calciatore e un grande uomo, un esempio per chi interpreta lo sport come formazione e come impegno. Lo sport italiano e internazionale perde un campione". Lo ha detto il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, alla premiazione delle associazioni sportive dilettantistiche e di volontariato della fondazione "Costruiamo il futuro". (Rin)