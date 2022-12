Veneto: Adm e Autorità sistema portuale presentano progetto di digitalizzazione procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' volta al termine la prima fase del progetto riguardante la digitalizzazione delle procedure doganali nel porto di Venezia dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato e dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Il progetto, informa un comunicato, "porta con sé una consistente velocizzazione dei flussi di traffico in uscita, grazie allo scambio elettronico delle informazioni e al tracciamento di mezzi e merci all'interno del porto. L'implementazione di successo nel porto veneziano ha prodotto risultati che costituiscono un primato di eccellenza a livello nazionale". È "un'ulteriore dimostrazione di come la digitalizzazione vera, fatta sia di tecnologia sia soprattutto di interoperabilità tra i diversi attori che stanno nel porto, costituisca un driver fondamentale per l'aumento della competitività dei nostri porti italiani. Venezia è un altro porto importante che ha implementato questo intervento innovativo con ricadute molto positive sui traffici portuali", ha affermato Laura Castellani, direttore della direzione centrale Organizzazione e Digital Transformation. "È un passo importante - ha poi aggiunto Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - verso la full digitalization del porto lagunare, obiettivo fondamentale per la strategia complessiva dell'Ente, che mira a migliorare le performance degli scali gestiti, accrescendone la competitività e l'attrattività a livello internazionale e riducendone l'impronta ambientale". (Rev)