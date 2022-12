Centrodestra: De Poli (Udc), corre per realizzare proprie idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno a Fd'I, per i suoi 10 anni. Dieci anni fa, un giornalista chiedeva a Giorgia Meloni: 'Corre per vincere o per farsi vedere?'. Le risposte: 'Corro per rappresentare le mie idee'. Oggi questa maggioranza di centrodestra e questo governo corre per realizzare le proprie idee. Questa è la grande scommessa che abbiamo davanti e lo stiamo dimostrando giorno dopo giorno". Lo ha detto il senatore Udc, Antonio De Poli, intervenendo alla festa promossa da Fratelli d'Italia, in occasione dei 10 anni dalla sua nascita. "Penso a quanto abbiamo fatto in manovra: ad esempio per l'alluvione delle Marche con 400 milioni stanziati complessivamente per dare le risposte ai cittadini che hanno bisogno. Questi sono i risultati della squadra del Centrodestra. Ci sono differenze? Certamente! E per fortuna, ma l'importanza della squadra è fondamentale", ha aggiunto De Poli.(Rin)