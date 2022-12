Farnesina: sottosegretario Tripodi partecipa a “German-Italian Young Leaders Dialogue – Spinelli Forum”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, è intervenuta su delega del vice presidente del Consiglio e ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al “German-Italian Young Leaders Dialogue – Spinelli Forum” presso la sede dell’Ispi a Milano, insieme alla sua omologa tedesca, Anna Luhrmann, ministro di Stato per l’Europa e il Clima. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. Nel suo intervento di fronte a un pubblico composto da giovani italiani e tedeschi, il sottosegretario ha sottolineato come l’Unione europea si trovi a confrontare sfide plurime a cui è chiamata a dare risposte dalle quali dipende il suo futuro. “Non solo il continente europeo ma tutta la comunità internazionale si trovano di fronte a un bivio: sostenere attivamente le nostre istituzioni democratiche e un ordine internazionale basato sulle regole, oppure cadere nella tentazione di rifugiarsi in un modello autoritario” – ha detto il sottosegretario- “La democrazia è un bene prezioso a cui nessuno è disposto a rinunciare, ma non basta desiderarla. La democrazia comporta l’impegno di ciascuno. Italia e Germania devono continuare a essere unite nella risposta alle sfide che l’Europa è chiamata ad affrontare, in primo luogo di fronte al dramma della guerra contro l’Ucraina”. (segue) (Com)