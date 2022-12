Farnesina: sottosegretario Tripodi partecipa a “German-Italian Young Leaders Dialogue – Spinelli Forum” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo continuare a fornire il nostro sostegno all’Ucraina, divenuta ormai la trincea simbolica tra l’Europa libera e l’autoritarismo” – ha aggiunto Tripodi, sottolineando la necessità di continuare a inviare aiuti a Kiev, armi comprese. Il sottosegretario ha quindi esortato l’Europa a un approccio coordinato perché il continente possa approvvigionarsi di energia a prezzi sostenibili. “Tra Italia e Germania esistono diverse sensibilità sul cosiddetto price cap, ma condividiamo l’obiettivo di fondo comune: la transizione energetica e la collaborazione nello sviluppo delle rinnovabili in cui i nostri Parsi possono essere complementari”. Il sottosegretario ha concluso evidenziando come la sfida del nostro tempo e delle nuove generazioni sia di contribuire, anche tramite momenti quali lo Spinelli Forum, a rafforzare le istituzioni comuni cominciando dalla creazione di un esercito comune e di una unione politica. Il sottosegretario Tripodi ha infine avuto un incontro con il ministro Anna Lurhmann, che ha consentito una fruttuosa ricognizione delle intense e eccellenti relazioni bilaterali in ambito politico, economico, culturale e scientifico. (Com)