Legge Bilancio: De Poli (Udc), smentiremo gufi su esercizio provvisorio

- "Molti all'opposizione dicevano: 'Andate in esercizio provvisorio'. Smentiremo i gufi. Approveremo la manovra nei tempi stabiliti e lo faremo non per noi, ma per nostri cittadini, per gli italiani. Sapremo dare quelle risposte che i cittadini si aspettano da decenni. Questo è un centrodestra che guarda ai bisogni di ciascuno". Lo ha detto il senatore Udc, Antonio De Poli, intervenendo alla festa di Fratelli d'Italia, in corso a Roma, in occasione dei 10 anni dalla nascita.(Rin)