Governo: da Cdm, via libera a Codice appalti, ecco le principali novità

- Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 12.30 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni. Segretario, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il Cdm, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Il presidente Meloni, dando inizio all’esame del provvedimento, ha espresso i ringraziamenti del governo al Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto, che ha contribuito al raggiungimento di un importante risultato. Il nuovo Codice - informa una nota della presidenza del Consiglio - muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: il "principio del risultato", inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il "principio della fiducia" nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. (segue) (Com)