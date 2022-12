Lombardia 2023: Renzi, orgogliosi di Moratti che ha sbattuto porta a no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Moratti ha scelto di dimettersi dalla giunta Fontana quando quella maggioranza ha messo in discussione uno dei capisaldi dell'esperienza di questi anni, il tema della vaccinazione. Quando loro hanno strizzato occhio ai no vax, lei ha sbattuto la porta". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo dal palco del teatro Parenti per il lancio della campagna elettorale del Terzo Polo a sostegno di Letizia Moratti. "Dobbiamo essere orgogliosi. Lo diciamo ai moderati e ai conservatori di questa regione: come potete farvi rappresentare da chi strizza occhio ai no vax e addirittura come primo atto di governo decide di rimuovere sanzioni ai medici no vax?". (Rem)