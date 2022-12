Veneto: presidente Consiglio regionale, difendere credito cooperativo da norme comunitarie europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è la necessita di "difendere il Credito cooperativo che oggi è aggredito da norme comunitarie europee astruse se applicate a piccole banche, giustamente pensate per evitare rischi di squilibri se non di fallimento per Istituti di credito di grandi dimensioni, ma che si trasformano in disposizioni capestro per le piccole realtà". Questo l'allarme lanciato da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. "Rischiamo di perdere un patrimonio inestimabile, non solo economico, del nostro territorio. Le banche di Credito Cooperativo, 15 in tutto il Veneto, con 616 sportelli, operative in 383 Comuni, in 85 dei quali sono l'unica presenza bancaria, rappresentano uno strumento mutualistico imprescindibile: per natura, vocazione e capacità di conoscenza del territorio sono indispensabili strumenti della finanza sociale, in grado di sostenere l'edilizia sociale, il credito alla piccola imprenditoria, all'artigianato e al commercio di vicinato e in questi anni hanno svolto egregiamente, e con ottimi risultati, una funzione anticiclica sostenendo il nostro tessuto socio-economico" ha poi concluso. (Rev)