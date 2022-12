Roma: Ama, su incidenti stradali contro cassonetti, danni per collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, in viale Ippocrate, un’auto con a bordo alcuni giovani lanciata a forte velocità dopo aver sbandato ha colpito in pieno una batteria di contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti oltre ad alcuni veicoli in sosta. Una campana riservata al conferimento del vetro è andata completamente distrutta mentre quattro cassonetti di nuova tipologia, che erano stati posizionati nemmeno un anno fa, sono stati seriamente danneggiati. “Per fortuna stiamo parlando di danni non a persone ma solo a cose – afferma in una nota il presidente di Ama Daniele Pace - ma desidero cogliere l’occasione di questo ennesimo incidente stradale a Roma per esortare tutti, soprattutto i più giovani, ad assumere comportamenti responsabili, soprattutto quando si è alla guida. Questa bravata, che poteva avere conseguenze ben più tragiche, ha comunque prodotto un danno per i contraccolpi sul servizio di raccolta in quella microzona e un impegno, in termini di squadre aggiuntive da mobilitare per la rimozione dei detriti e per la sostituzione dei cassonetti distrutti, che si traduce anche in oneri economici per Ama e, di conseguenza, per i cittadini”. (Com)