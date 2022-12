Città metropolitana Roma: Consiglio approva Piano strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La colonna portante del Psm nasce da questi principi ed è fondata su tre assi prioritari e 12 strategie: Innovazione (Digitalizzazione, Cultura, Ricerca, Sviluppo Economico); sostenibilità (Mobilità, Turismo, Agricoltura sostenibile e forestazione, Economia circolare, Transizione energetica); Inclusione (Politiche sociali, Riqualificazione delle periferie, Politiche attive del lavoro). Questa Amministrazione ha voluto imprimere un'accelerazione al processo di predisposizione del Piano Strategico Metropolitano per consentire alle istituzioni e alle comunità del territorio metropolitano di affrontare le sfide, anche quelle post pandemiche, di riconoscere le potenzialità del territorio e di cogliere efficacemente le opportunità, avendo a disposizione un quadro di riferimento coerente per lo sviluppo futuro e sostenibile in un'ottica di area vasta. Un Piano Strategico che si formalizza in un documento ma che è essenzialmente un processo, continuo, condiviso, monitorato nei suoi impatti, costantemente aggiornato", dichiara Damiano Pucci, consigliere delegato Pianificazione strategica CmRC. (Com)