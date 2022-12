Capodanno: Battaglia (Pd), bene attenzione ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concertone che torna su via dei Fori Imperiali con Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni, il dj fino a tarda notte sullo sfondo del Colosseo e poi le oltre 70 iniziative il 1 gennaio con Capodarte e l'apertura straordinaria di musei, biblioteche e centri culturali: Roma si prepara a festeggiare il nuovo anno con un'attenzione particolare ai giovani, alle famiglie e speriamo anche a tantissimi turisti. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale. "Un impegno questo per cui dobbiamo ringraziare il sindaco e gli assessori Gotor e Onorato, ma anche la sensibilità più volte manifestata dai membri della commissione Cultura di Roma Capitale che, in diverse audizioni, hanno chiesto attenzione alle nuove generazioni e in generale allo sviluppo culturale, sociale e aggregativo della città. L'organizzazione del Capodanno di Roma va in questa direzione e ci auguriamo che possa essere un momento di coesione sociale, nel segno dello stare insieme con musica ed eventi di altissimo livello", conclude Battaglia. (Com)