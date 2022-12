Lazio 2023: Gasparri (FI), su trasporti, rifiuti e sanità ci sarà nostro contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Trasporti, rifiuti e sanità "sono i temi su cui Forza Italia darà il suo contributo" in vista del programma elettorale del centrodestra per il Lazio. Lo ha detto il senatore e coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nel corso dell'inaugurazione della campagna elettorale per il Lazio, all'hotel Ergife di Roma. Sui rifiuti "hanno dovuto dare poteri straordinari al sindaco di Roma, perché Zingaretti non ha saputo affrontare il tema dei rifiuti di questa Regione", ha concluso. (Rer)