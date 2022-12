Governo: ecco le nomine del Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi ha deliberato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 373 del 2003, vista la designazione da parte del presidente della Regione siciliana, acquisito il parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la nomina dell’avvocato Giuseppe Arena quale componente dello stesso Consiglio - Sezione consultiva; il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Stefano Stefanile presso Avio Spa; il rinnovo dell’incarico di direttore generale dell’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, al dottor Roberto Luongo, fino alla cessazione per raggiunti limiti di età; la promozione a generale di corpo d’armata dei generali di divisione del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, Mario Cinque, Antonio de Vita e Maurizio Stefanizzi; la conferma del dottor Nicola Latorre nell’incarico di direttore generale dell’Agenzia industrie difesa, fino al 6 settembre 2023; il collocamento fuori ruolo ai fini della nomina del dottor Paolo Pennesi a direttore dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro". Lo rende noto la presidenza del Consiglio.(Com)