Governo: Cdm non impugna 15 leggi regionali

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quindici leggi delle regioni e delle province autonome e ha deliberato di non impugnare: la legge la legge della regione Toscana n. 35 del 11/10/2022, recante "Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (Prte)"; la legge della regione Lazio n. 18 del 27/10/2022, recante "Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale"; la legge della provincia autonoma di Trento n. 12 del 02/11/2022, recante "Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983"; la legge della regione Valle d’Aosta n. 23 del 25/10/2022, recante "Indennità sanitaria una tantum per i lavoratori della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e per gli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l’Azienda USL della Valle d’Aosta coinvolti nell’emergenza Covid-19 e altre disposizioni urgenti nel settore sanitario"; la legge della regione Liguria n. 12 del 27/10/2022, recante "Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina)"; la legge della regione Liguria n. 13 del 27/10/2022, recante "Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale"; la legge della regione Sardegna n. 18 del 04/11/2022, recante "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"; la legge della regione Sardegna n. 20 del 04/11/2022, recante "Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (Lis) e della lingua dei segni italiana tattile (List) e di ogni altro mezzo finalizzato all’abbattimento delle barriere alla comunicazione"; la legge della regione Puglia n. 24 del 07/11/2022, recante "Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva"; la legge della regione Puglia n. 26 del 07/11/2022, recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"; la legge della regione Veneto n. 26 del 04/11/2022, recante "Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto"; la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 07/11/2022, recante "Misure finanziarie multisettoriali"; la legge della regione Valle d’Aosta n. 24 del 07/11/2022, recante "Disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), e 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016)"; la legge della regione Valle d’Aosta n. 27 del 07/11/2022, recante "Disposizioni in materia di attività della Regione autonoma Valle d’Aosta nell’ambito delle politiche promosse dall’Unione europea e dei rapporti internazionali. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8"; la legge della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 14/11/2022, recante "Debito fuori bilancio".(Com)