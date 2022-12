Usa: assalto al Campidoglio, manifestante condannato a 60 mesi di prigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostenitore della teoria di QAnon che ha partecipato all’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021 è stato condannato a 60 mesi di prigione. L’uomo, un cittadino dell’Iowa di nome Doug Jensen, è stato riconosciuto colpevole a settembre di sette capi d’accusa per aggressione, resistenza a pubblico ufficiale e disturbo dell’ordine pubblica. Jensen è stato tra i primi manifestanti a fare irruzione all’interno del Campidoglio, nel quadro delle proteste per contestare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020: una volta dentro, ha registrato una serie di video, affermando di voler irrompere anche all’interno della Casa Bianca. (Was)