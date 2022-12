Roma: corteo in Centro, presepe itinerante e potature a via Merulana, eventi dei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 20:30 di stasera alle 5:30 di domani, per lavori, via della Stazione Tiburtina sarà chiusa per i veicoli diretti a via della Lega Lombarda. Le linee bus saranno deviate. Sempre domani, dalle 14:30 alle 18, un presepe itinerante sfilerà da piazza Giovanni Paolo II alla Basilica di Santa Maria Maggiore percorrendo via Merulana. Un corteo, invece, dalle 14 alle 19 sfilerà da piazzale Aldo Moro a piazza della Repubblica percorrendo viale dell'Università, viale Castro Pretorio, via San Martino della Battaglia, piazza Indipendenza, viale Enrico De Nicola, viale Luigi Einaudi. Bus deviati. Domenica, dalle 7 alle 17, per interventi di potatura, via Merulana sarà chiusa al transito veicolare tra viale Manzoni e piazza San Giovanni in Laterano. Dalle 12 di martedì alle 3 del mattino di mercoledì prossimi, per un'anteprima cinematografica, via della Conciliazione sarà chiusa al traffico tra largo Giovanni XXIII e via della Traspontina. Bus deviati.(Com)